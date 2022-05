Nicolas JOURDAIN

Possédant plus de 10 ans d’expérience en bureau d'etude, j’ai acquis au cours de ces années, des connaissances techniques et informatiques, et ce, dans plusieurs domaines.

Au long de cette période, j’ai pu appréhender les qualités nécessaires au métier de l’ingénieur bureau d’étude, en travaillant sur différents projets aussi bien en interne, qu’en mission chez un client.

Mon intérêt pour le développement de nouveau produit est toujours aussi important mais je souhaite désormais recentrer mon activité professionnelle, vers des fonctions plus proches avec la réalité industrielle, à savoir les essais, le contrôle et la re-conception.



Mes compétence techniques :

- Elaboration de cahiers des charges, recherche de brevets

- Conception (CAO), dimensionnement (choix solutions, matériaux, consultations)

- Simulation mécanique (logiciel de calcul)

- Essais, modifications, mise en place de machines spéciales.



Mes compétence informatiques :

CAO : Conception, assemblage, et mise en plan sur les logiciels suivants :

- Pro-Engineer WF5 et CREO 2 : formation et utilisation journalière depuis ces 2 dernières années

- Catia V5, Solidworks : utilisation courante (4 ans lors de mon travail chez Ametra)

- Autocad : notions, utilisation ponctuelle

- Mechanical : Utilisation journalière lors de ma mission sur Montpellier (2011-2013)



CALCUL : Modélisation, maillage, hypothèses de calcul, interprétation des résultats et rédaction de notes de calcul sur les logiciels suivants : Ansys (formation initiale), Cosmos (ponctuel).



GESTION DE DONNEES : Utilisation de divers logiciels de gestion de données (Agora pour Nexter, Galaxy pour Schneider Montpellier (ex Areva-TD) et Symphony pour Schneider Electric)

Utilisation quotidienne de Symphony depuis 2ans, ainsi que les autres outils Schneider (Coda, Texma)



BUREAUTIQUE : Word, Excel, PowerPoint



Mes habilitations :

- Habilitation électrique B0

- Sphère du Nucléaire



Mes compétences :

SolidWorks

Catia v5

AutoCAD

Conception mécanique

Ansys

SolidWorks Simulation

Simulation numérique

Pro-engineer

Gestion de projet