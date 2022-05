Nicolas JOVÉ

Après 19 années de service dans la Marine Nationale et plus particulièrement dans l'aéronautique navale, j'ai décidé de quitter cette institution pour démarrer une nouvelle expérience professionnelle dans le civil toujours dans la région Lorientaise.



Je suis passé par des fonctions variées avec notamment la maintenance/mise en oeuvre d'aéronefs où j'ai pu développer des compétences techniques.

J'ai toutefois passé 10 ans au sein de la flottille 24F de surveillance maritime (SURMAR) basée à Lorient en tant qu'OPérateur en Vol (OPV) sur le Falcon 50 Marine où j'ai exercé au sol des fonctions qui m'ont permis d'acquérir des compétences en gestion de base de données et de formation des nouveaux opérateurs.

Chef d'équipe au service expédition du centre logistique de la base de Lorient avec des compétences managériales pour la dernière année au sein de la Marine.



Responsable d'atelier sur le port de Lorient dans la peinture industrielle avec une équipe de 8 à 12 salariés (en fonction de la charge de travail) sous ma responsabilité de septembre 2017 à avril 2019.



J'ai pu revenir dans le secteur aéronautique en mai 2019 chez DERICHEBOURG aéronautics pour le compte d'AIRBUS sur le programme A320 à Saint-Nazaire. J'étais en charge d'inspecter l'ensemble d'un tronçon afin de détecter d'éventuelles non conformités mais également contrôler à nouveau ses points une fois la remise en conformité faite.



La crise sanitaire que nous traversons actuellement a durement touché le secteur aéronautique et j'ai quitté ce poste. Je suis donc l'écoute d'éventuelles opportunités et je suis disponible immédiatement.



N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations, je me ferai un plaisir de vous répondre.