Nicolas JULIARD

Aujourd'hui, le marché des assurances de personnes est en profonde mutation et les questions sont multiples pour les différents acteurs :



. Développer une approche performante pour valoriser le rôle de conseil auprès des clients

. Repenser en permanence l'offre de service en proposant des solutions multi-canal

. Accompagner les partenaires courtiers dans leur transformation pour adapter leur activité post ANI



3 exemples de défis à relever pour les leaders de l'assurance collective !



Aussi, fort d'une expérience de plus de 10 ans dans les assurances collectives et dans le management d'équipes, j'ai su allier au fil des années développement et efficacité commerciale, excellence opérationnelle et conduite de projet.



La diversité de mes expériences et l'augmentation croissante de mes responsabilités sont le reflet de ma capacité d'adaptation dans des environnements en constante évolution (France/International, Grands Comptes/TPE...) et de la reconnaissance de mes résultats non seulement commerciaux mais aussi au travers de ma volonté de réussir les challenges confiés.



Mes compétences :

Vente

Assurances collectives

Management

Grands comptes

Développement commercial

Conseil

Marketing

Courtage

Assurance

Business development

Direction commerciale

Direction de projet

Direction de centre de profits

Développement des compétences

Stratégie commerciale