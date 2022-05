Nicolas JULIEN

Ingénieur Généraliste diplômé de l'ESSTIN (École Supérieure des Sciences et Techniques de l'Ingénieur de Nancy).



Département : ISYS (Ingénierie des Systèmes)

Option : CSS (Commande et Supervision des Systèmes)



Je me présente comme un ingénieur automaticien capable d'explorer tous les domaines (Énergie, Informatique, Mecanique, ...) pour résoudre les problématiques technologiques via l’automatisation (logiciel ou mécanique) des processus industriels.



L'ingéniosité et la créativité sont mes atouts pour trouver des solutions originales.



Un an d'étude en Irlande dans le cadre du programme Erasmus m'a apporté un anglais écrit et parlé opérationnel pour l'industrie.







Mes compétences :

Ingénierie

Informatique

Automatisme