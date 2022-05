Nicolas JULOU

Chef de projet R&D chez Chicago Pneumatique, ma mission est de créer et de mener à bien de nouveaux produits innovants pour le véhicule service et l’industrie en suivant une stratégie de proposition de valeur (Value Model). Je dirige et coordonne des équipes pour conduire ces différents projets J’étudie le positionnement de nos concurrents et mène des enquêtes auprès de nos clients en suivant le procédé Voice of Customer (VOC, création de personas) pour proposer des fonctionnalités d’outils créatives techniquement adaptées en accord avec le design général de la gamme et l’ergonomie.

En parallèle j’assure la veille scientifique et propose de nouvelles opportunités techniques pour le développement de produits innovants, je conduis la rédaction de brevet dans le cadre de la propriété intellectuelle.

Mes 16 ans d’expérience dans le domaine et l’automobile et de l’industrie me confèrent une connaissance précise des marchés de leurs opportunités et contraintes.



