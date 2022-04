Madame, Monsieur, Bonjour.



J'ai (67) 70 ans, je suis retraité;

... et en bonne santé.



Il y a 9 ans, je me suis inscrit sur VIADEO pour les raisons suivantes:



Je souhaite améliorer ma retraite.... et explorer d'autres horizons professionnels.

J'étudierais donc toutes missions, même ponctuelles, dans tout secteur d'intervention: J'ai des compétences et un grand intérêt pour tout ce qui touche à l'informatique, au MLM...;

Ma formation initiale (Éducateur spécialisé - niveau bac+2) et le déroulement de ma carrière (35 ans dans la fonction publique ) m'ont servi d'université...: Je n'ai pas de diplôme d'étude supérieur mais une solide expérience (Encadrement, Management d'équipe, rencontre avec des populations en difficultés) qui m'a permis de développer des qualités relationnelles et une grande adaptabilité au service des personnes et des structures. Je crois être à même de transposer et d'adapter l'ensemble des techniques et des modes de contact qui ont constitué mon quotidien professionnel (basé sur la qualité relationnelle,la relation de confiance, le Donnant-Donnant/Gagnant-Gagnant) aux exigences du Marketing de réseau.







Je développe une activité de Marketing de réseau, et je suis à la recherche de partenaires; Les activités proposées sont sélectionnées pour leur légalité, leur faible coût initiale, et leur perspective vertueuse de développement . (vertueuse, c'est à dire: Donnant-Donnant/ Gagnant-Gagnant). Celà nécessite un engagement, régulier et tenace pour assurer le développement de l'entreprise de chaque partenaire.La conviction que la bonne et rigoureuse progression de chacun, se fait dans l’intérêt de tous.

S'inscrire dans une activité, c'est être pleinement convaincu de cela!

Je suis à votre disposition pour vous en dire plus...



sur Skype: norbert2283

ou par e-mail: n.julou@yahoo.fr



Cordialement

Norbert JULOU

n.julou@yahoo.fr

Skype: norbert2283



Mes compétences :

Community management

Communication

Marketing

Expertise immobilière