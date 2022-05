Nicolas JUNG

De retour en France après trois années en République Tchèque et en Suède, je suis actuellement à la recherche d'opportunités professionnelles, idéalement en tant que Manager de Business Unit ou en tant que Sales and Marketing Manager.



Je propose d'apporter ma personnalité ainsi que mes connaissances et compétences acquises auprès d'entreprises cherchant de nouvelles possibilités de développement, notamment à l'international.



J'ai effectué la majeure partie de ma carrière dans le secteur des services industriels aux entreprises.



Depuis plus de vingt ans, j'ai occupé différents postes (Sales and Marketing Manager, Directeur Général, Directeur des Opérations) et fonctions (management direct, management transversal et stratégique) dans différents pays et continents qui m'ont permis de réussir dans les domaines suivants :



Management de Business Units : responsabilité complète d'entités, restructuration, définition et mise en œuvre de la stratégie,

Sales and Marketing: Management commercial et sales effectiveness, négociations à haut niveau, définition et mise en œuvre planning marketing et budget, développement produits et services, étude de marché et de la concurrence,

RH: Recrutement, formation et motivation de mes équipes,

Finance: planification du budget et suivi, contrôle des coûts, analyse financière,

Opérations: Mise en œuvre d'ERP, définitions et mise en œuvre des procédures, gestion des actifs, QSE, Lean, réorganisation.



J'ai une forte capacité d'adaptation et d'utilisation de nouvelles connaissances au sein de différentes cultures.



Mon sens de la communication et des objectifs me permet d'inspirer et d'influencer les équipes. Je suis perçu comme un bon leader et comme un membre influent et dynamique.