Bonjour Lecteur et Lectrice,



Si vous prenez le temps de parcourir mon compte, vous découvrirez que...



Mes différentes expériences professionnelles m'ont amenées à me spécialiser dans les métiers du commerce dans un secteur d'activité bien précis, l'agroalimentaire.



Depuis le Mois de Mai 2018, je suis Responsable de Zone au sein de la Société Smartbox Group.



Je suis fier de travailler dans une société où le développement des hommes est aussi important que l’atteinte des résultats, et très heureux de faire partie de cette nouvelle aventure !



En 5 années d’expériences, j'ai acquis certaines compétences multisectorielles :

Animation d’équipe / Analyse et recommandation / Management Fonctionnel / Développement Commercial / Élaboration de Projet / Expériences Internationales / Formations commerciales.



Mon temps libre est destiné à la pratique du rugby en club, à la compétition équestre et à mon autre passion : la lecture de romans policiers.



Je vous laisse me contacter si mon profil vous intéresse.



Merci de votre visite,

Bonne journée.



Nicolas JUSTAUD

06.46.49.09.95.

nicolas-justaud1@hotmail.com



Mes compétences :

Méthode des Techniques de Vente

Formation Sociostyle

Logiciel Siebel Consumer Goods

Logiciel Sphinx

Pack Windows Office

Logiciel SPACEMAN

RIGOUREUX

Créativité

Autonomie

Responsabilité

Management