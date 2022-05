Nicolas JUTTANT

"One person can make a difference, and everyone should try." JFK.





> Spécialiste en gestion de la Relation Clients pour clientèle Premium.

- Management de larges équipes.

- Accompagnement du changement.

- Conduite de projets internationaux.



> Plus de 15 ans d'expérience au sein de grands groupes internationaux tels que Bank of Scotland, Vivendi Universal, Allianz et American Express.



> Cursus international complété par la formation continue afin de développer mes compétences en optimisation de process (méthodologie 6 Sigmas, Green Belt formé et certifié) ainsi qu'en gestion de projets internationaux.



Mes compétences :

Conciergerie

Luxe

Relation clients

Lean

Call center

Six sigma

Conduite de projets

Management

Crm

Relations sociales