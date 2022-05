Shirley BLOUIN

Inutile d'avoir un site performant, si vous n'avez pas un graphisme retenant l'attention de l'internaute ! Voilà mon challenge ! Créer, mettre des idées en forme a toujours été une passion depuis ma tendre enfance. N'ayant pas pu poursuivre les beaux-arts pour des raisons personnelles, je me suis dirigée vers l'histoire des arts avec comme spécialité la peinture de l'époque moderne, XVIIIe siècle et XIXe siècle. Avec une maîtrise en poche, j'ai venu concilier ma passion pour la création et l'informatique en devenant infographiste ! Depuis j'essaye de satisfaire au mieux, le projet de ma clientèle tout en prônant une collaboration de proximité, basée sur la confiance.



Mes compétences :

Webmastering / SEO

Rédaction web

Graphisme et Web design

E-commerce

SEO

Web designer

Joomla

Rédaction de contenus

PrestaShop

Identités visuelles