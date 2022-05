Nicolas KAICHINGER

Passionné par la manière dont l'innovation technologique peut élever les entreprises vers

plus de valeur, d'efficacité et de compétitivité.



Capacité à transformer les innovations technologiques en opportunités business.



20 ans d'expérience dans la vente de solutions informatiques globales auprès de grands comptes et ETI.



Respect des engagements pris vis-à-vis des clients et du management.



Capacité à représenter la stratégie de l'entreprise auprès d'un large éventail de clients finaux.



Mes compétences :

Pre-sales

Global Infrastructures

Cloud Infrastructures

Business Alliances

Services managés

Grands comptes

Sécurité informatique

Modernisation des infrastructures hardware et soft

Solutions à forte valeur ajoutée

Ventes complexes

Ventes au forfait