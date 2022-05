Nicolas KALB

Développeur indépendant de logiciels, spécialisé dans la programmation avec Windev, je propose mes services en CDD ou en sous-traitance dans le cadre de vos projets de développements informatiques et applicatifs



Je dispose d’une Licence 3 en Mathématique et Informatique, d’un Master 2 d’Informatique spécialité Ingénierie des Logiciels et des Connaissances ainsi que de plus de 3 ans d’expérience dans le développement d’applications avec Windev

J'ai ainsi pu toucher différents types de communication (TCP/IP, Port COM), différents domaines d'application (supervisions industrielles diverses, embarqué dans des véhicules, enregistrement vidéo, ...) et différentes bases de données (HF SQL, MySQL, SQL Server)

J'ai également pu développer des logiciels multilingues en collaboration avec des clients internationaux (Norvège, Suède et Grande Bretagne)

J’ai récemment suivi une formation sur Windev Mobile iOS pour le développement d’applications mobiles iOS et Android (non natif)



Autonome et très réactif, je suis force de proposition et m’adapte très rapidement à tout type de demandes et d’environnement



Mes références sont : Cuisine SCHMIDT (Sélestat), AEMO Automation (Sausheim), MoveCoach Technologies (Sausheim), DPS Norvège, Techni Projet (Illzach)





Mes compétences :

Microsoft SQL Server

Visual studio

Windev