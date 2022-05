Nicolas KARELS

Je suis un homme marié de 36 ans et père de deux enfants. A la fin de mes humanités, j'ai décidé de directement rentrer dans le monde du travail sans passer par la case "études". Je l'ai souvent regretté même si les différentes places m'ont permis de me forger une expérience professionnelle dans le domaine de l'administratif mais également de me forger une personnalité ouverte et disponible pour autrui.



Je suis depuis toujours passionné par le monde des enfants. mon souci a toujours été de les ouvrir le plus possible au monde qui les entoure. Que cela soit par le biais d’activités ludiques ou par la lecture. J’aime aussi écrire et lire et j’estime avoir en moi une bonne dose d’imagination ce qui me permet assez régulièrement de créer des jeux et des discussions propices à leur éveil. J'aime la poésie, la littérature jeunesse et fantastique.



Outre ces prédispositions, je suis quelqu’un de travailleur, flexible au niveau des horaires et doté d’un bon sens relationnel. J’ai une ouverture d’esprit assez large due certainement à des expériences professionnelles diversifiées.



Ma motivation pour incorporer ce type de fonction est grande et serait pour moi une réelle opportunité tant mon souci est aujourd’hui de réorienter ma carrière professionnelle dans un domaine que j’affectionne plus que tout.



Mes compétences :

Administratif

Créatif

Ecoute

Humour

Informatique

Internet

Journalisme