Nicolas KARELL

Directeur artistique pour K-Music > http://k-music.fr/



Créateur d'événements musicaux sur mesure à Bordeaux



Musicien, Auteur , Compositeur, Interprète.



Musicien professionnel, cofondateur du groupe MO



Références en France et à l'international. Collaborations avec Yannick Noah, Pascal Obispo, Florent Pagny, Matmatah, Michael Jones, Gérald De Palmas, Inna Modja, Mickäel Miro, Tom Frager, Johnny Hallyday, Patrick Bruel, etc.



Spécialisé en musique live, prestations musicales dans différents styles, accompagnement et logistique pour l'organisation et la conception d’événements live, d'animations et de spectacles.



Secteur d'activité : concert, festival, entreprise (CE), collectivité, association, comité des fête, mairie, particuliers...



Type d’événements: festivals, concerts plein air, soirées privées, mariage, lunch, lancement de produit, exposition, réception, gala, soirée dansante...



Différents styles musicaux : Variété, Soul, Pop, Folk, Rock, Jazz, Latino, Percussions...



