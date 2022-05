Romain GAUTHIER

Je ma passionne pour la decouverte de projets d'entreprise. Je trouve les prémices de chaque projet enivrant par l'énergie que procure un nouvel objectif: développer son chiffre d'affaires sur un nouveau marché, repenser son organisation, créer de l'énergie et de la force autour d'un nouveau challenge.



J'ai le privilège dans mon quotidien depuis 10 ans de cotoyer des dirigeants de hauts niveaux de PME et ETI, que ce soit des fonctions de directions générales ou bien marketing ou e-marketing, communication, finance, RH, logistique , dans la région toulousaine.



J'évolue au sein de la Direction des Ventes Garonne Adour de La Poste Solutions Business. La Poste Solutions Business se positionne comme Média premium de la relation client en proposant le meilleur du numérique et du papier.

La Poste Solutions Business développe pour ses clients Entreprises des solutions Marketing direct, d'optimisation de gestion des flux documentaires physiques ou électroniques, de développement business spécialement pour le e-commerce, de renforcement de l'action des structures dans le développement durable et responsable, et d'apport de services de proximité au plus proches de tous.



En tant que Manager des Ventes, je forme et accompagne et développe les compétences d' une équipe de ventes afin d'atteindre les objectifs de chiffre d'affaires.



Si vous souhaitez relever de nouveaux défis d'entreprise, n'hésitez pas à me contacter



Management de projets

Marketing direct

Vente B To B

Prospection

Fidélisation

Management équipe commercial

eCommerce

Customer Relationship Management

Audit