Romain GAUTHIER

Passionné par l'aventure spatiale, ma carrière s'est tout naturellement orientée vers ce domaine par la voie de l'ingénierie. Après une formation à l'E.N.S.M.A. et diverses expériences au sein du programme Ariane 5, je travaille désormais sur le développement des moteurs spatiaux pour SNECMA.



L'industrie spatiale européenne offre un champ d'activités variées et passionnantes. L'innovation technologique dont font preuve ces grands acteurs, permettra de réduire le coût d'accès à l'espace et en démocratiser l'accès.



