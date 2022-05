Nicolas KELLER

Mes qualités

Responsable

Pro-actif

Créatif

Entreprenant

Vif

Curieux

Autonome





Mon domaine de compétences

Longue expérience dans un environnement pluridisciplinaire, autonome, créatif. Habitué à gérer l’interface utilisateur – développeur dans le respect des objectifs de chacun.



Utilisateur BusinessObjects depuis plus de douze ans, sur les versions 4.x, 5.x puis XI. Modules utilisés: Deski, Infoview, CMC, Designer, LiveOffice, 360 View.



Durant plus de dix ans administrateur pour plusieurs produits utilisant BusinessObjects. (plusieurs centaines d'utilisateurs)

Elaboration d’analyses et de solutions de reporting complètes pour le management

Grande expérience en publication automatisée de reports, par exemple sur serveur web.



Mes compétences :

Business

Business Objects

Microsoft Business Intelligence