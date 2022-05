Biographe, je vous aide à écrire l'histoire de votre vie.



Mon arrière-plan professionnel (ancien éditeur), universitaire (bac+5 de lettres) et personnel (écrivain et scénariste BD) me permettent de rédiger et de reprendre tous types d'écrits, qu'ils soient littéraires, de circonstance ou professionnels.



Mes compétences :

Rédactionnel

Réécriture

Rewriting

Biographie

Orthographe

Ecriture

Littérature

Édition

Créativité

Bande dessinée

Blogging

Conception papercraft