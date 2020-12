Paul GARCIA*

Objectif :



M'intégrer dans une équipe ou une société pour mettre à sa disposition mes compétences et expériences professionnelles variées.



Qualifications :



plus de 20 ans dans le monde de la télévision, d'abord en tant qu'assistant réalisateur, puis comme réalisateur de télévision. Ces expériences m'ont permis de m'adapter à toutes les situations, d'entretenir des relations conviviales et privilégiées avec divers interlocuteurs techniques et artistiques, de concevoir, scénariser des thèmes variés pour fabriquer des produits audiovisuels (reportages, magazines) et de diriger des techniciens pour mener à bien ces fabrications : 3 à 4 lors des reportages et montages de magazines, jusqu à 20 personnes, lors de réalisations de directs d'événements sportifs.



Formation :



1970-1971:Bac G2

1971-1973:Deux ans en sciences économiques. Faculté Aix

Marseille.

1973-1974:Certificat de l'Institut National du Cinéma Français.

1975-1977:Diplômé du C.E.R.I.S. (Centre d'Etudes et de

Recherches de l'Image et du son)

1ère Année, tronc commun : Photo, cinéma, vidéo, son.

2ème Année, spécialisations : Montage et réalisation.

Langues : 10 ans d'anglais Notions d'espagnol.



Stages professionnels:



S.F.P : Assistant réalisateur.

FR.3 Marseille: stage de montages films et assistantRéalisateur.

Alga Samuelson : Matériel cinéma.

G.T.C. : Laboratoires et montages films.

Université Paris1 : Montage vidéo U-matic, BVU, Beta.

I.N.A.: Conception d'images de synthèse.

Initiation au montage vidéo Final Cut Pro.

C.E.C : Ecriture journalistique

C.E.F.P.F. : Ecriture synopsis et scénarios.

Bmol Productions : séminaire d'écriture de scénarios.

Accords Educations : Chef de projet multimédia, création d'un cd-rom interactif composé d'éléments vidéo de mes réalisations de magazines.

A.F.C.I Newsoft : Créateur de sites Internet, logiciels Dreamweaver, Photoshop, Flash.



Expériences professionnelles:

1978-1979Cinéma :

Carte professionnelle C.N.C. : Réalisateur courts métrages et 1er assistant réalisateur de longs métrages. Réalisations de 8 courts métrages et montages de 24 courts métrages en format16 mm.



Début 1979 Télévision, assistant réalisateur intermittent :

Sur les chaînes de télévisions suivantes : Antenne 2, TF1, M6, FR.3.



1983-1985: Thomson Avionique Rungis, réalisateur institutionnel :

Fabrication de douze heures de programmes de formation sur éléments radar et brouilleur de radar.



Début 1992 Réalisateur de télévision ;

TF1 Sports : Emissions magazines avec plateaux de journalistes et envois sujets, en direct ou dans les conditions du direct. Réalisation française sur des soirées de la League des champions. Sujets pour l'émission « Va y avoir du sport », tels que : journal de la semaine et un best off récapitulatif.



Antenne 2 : sujets diffusés dans le cadre de « Matin Bonheur »



M6 : Sujets d'illustration dans le cadre du magazine « Dis-moi ! »



Eurosport : Magazines mensuels de 26 et 52 minutes-Olympic Magazine,Athletics Magazine-Reportages mono caméra, montage, post-production.

Directs d'événements sportifs : Boxe, Beach volley, Snooker.



T.M.C. : Beach volley.



AB Sports : Boxe et hockey sur glace.



Autres infos, textes et extraits, synopsis de courts et de longs métrages sur : http://realisateurtvetaudiovisuel.blog50.com



nouvelles et critiques cinéma sur: http://audiovisueletcritures.blog4ever.com/blog/index-469280.html



Mes compétences :

Écriture

Audiovisuel

Scénariste

Réalisation

Réalisateur

Cinéma