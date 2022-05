Basé en Tunisie, et gérant la distribution de matériel Téléphonique et Réseau (Avaya, Siemens, Jabra, Plantronics, Sennheiser, Atlinks, Gigaset ) sur l'ensemble de l'Afrique et Middle East

Gestion de 2 filiales Tunisienne et Marocaine



Mes compétences :

Avaya

Téléphonie

Recyclage

Distribution