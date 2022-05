Nicolas KERLOCH

► Administration systèmes & réseaux :

- Installation, administration et dépannage de réseaux Cisco, HP

- Gestion et migration Active directory (DNS, DHCP, GPO...)

- Administration d'environnement virtualisé sous VMware 5.x

- Déploiement de serveurs RDS 2008/2012, Serveurs d'applications métiers

- Administration SCCM 2012 : Déploiement d'OS, création package

- Système de sauvegardes : Veeam Backup et Réplication, Symantec Backup Exec

- Déploiement matériels : Routeurs, NAS, Switchs, Contrôleurs et bornes Wifi

►Gestion de projets d’infrastructures et de projets métiers liés à l’ERP

►Création et suivi de PRA

►Support utilisateurs niveau 1/2/3

►ERP : JDE Manufacturing et JDE Finance

►Management du SI

►Norme ISO 9001 , SoX et ITIL



