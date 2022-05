Nicolas KFOURY

Illustrateur/graphiste. Après un cursus universitaire transversal (illustration, graphisme, animation), j’ai choisi le statut de freelance.



Je m'intéresse à tous types de média : photo, vidéo, jeu vidéo, illustration, animation.



Mes compétences englobent



. Retouches photos



. Post production 3D



. Illustrations pour applications presse, édition, jeunesse,

et multimedia



. Création de décors, personnages, et compositions completes



. Dessin, Infographie, compositing, peinture numérique et design textile,



. Graphisme conceptuel et publicitaire



. Layout et dessins d'étude



Books



http://www.etrangenicok.com/book/



travaux perso



http://nicokarts.tumblr.com



Mes compétences :

Storyboard

Jeux vidéo

Illustrations

Photoshop

Dessin

Communication