Nicolas KIEFER

15 ans d'expérience en conseil et formation en sécurité au travail (www.evarisk.com).



Intervenant vacataire à l'Ecole des Mines d'Alès et à l'université de Nîmes licence professionnelle métiers des risques et impacts environnementaux.



Evarisk est à ce jour le seul éditeur du logiciel libre et gratuit Digirisk pour réaliser et mettre à jour le document unique d'évaluation des risques.



Digirisk est téléchargeable sur notre site



Nous sommes aussi agréés IPRP et je suis Conseiller à la Sécurité pour le Transport de Matières Dangereuses (route et péniche).



Je suis agréé INSSI (incendie) et INSSAT (santé/sécurité au travail) par le CNPP. Egalement expert en zonages ATEX et en risque chimique.



Rédacteur d'articles pour la revue "Techniques de l'Ingénieur".



Mes compétences :

ATEX Gaz et Poussières

HSE

Iata

Adr

Atex

IPRP

Sécurité

CHSCT

Agréé INSSI

Prévention des risques

Sécurité au travail