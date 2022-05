Nicolas KIÉNÉ

Je suis designer d'expérience utilisateur (UX & UI) et créateur d'installations interactives.

Depuis 5 ans, je mène une activité de freelance, je propose à la fois la conception et la réalisation clé en main de site web (UX, UI et codage PHP objet) ainsi que des installations interactives pour l'événementiel artistique ou d'entreprise.



Designer et ingénieur, j'ai acquis de solides compétences en UX design et en suivi de projet web de manière rigoureuse et efficace en accord avec les méthodes AGILES.



Je vous invite à me contacter via les messages pour que je puisse vous envoyer mon book et mon cv.



Mes compétences :

Leadership

Prototyping

Arduino

Dmx

C

UX designer

Actionscript 3

Concept design

Architecture logicielle

Max MSP

Leap Motion

Processing

Adobe

OSC

Kinect

Design centré utilisateur

Agile Development

Final Cut Studio

Zoning

Virtools

Installations interactives

Leadership of multidisciplinary teams

UML

Pure Data

JavaScript/Ajax

Projection mapping

JAVA

Project manager

PHP5

3d studio max

Création de concepts

Unity 3D

Base de donnée

vvvv

3D mapping

Prototypage rapide

HTML5 CSS3

Workshop

Graphisme