Nicolas KINDE

Directeur technique d'un réseau national de 750 point de vente d'optique lunetterie et de 350 centres d'audition sous enseigne.



Principales missions au sein de l'organisation :



- Veille technique, métier et marché.

- Audit, conseil et accompagnement du changement.

- Formation

- Agencement de magasin



Mes compétences :

Conduite du changement

Conduite d'entretien

Animation d'équipe

Conduite de projet

Distribution spécialisée

Opticien

Recrutement de cadres

Stratégie commerciale

Stratégie d'entreprise

Organisation d'entreprise

Animation de formations

Animation de réunions

Formation professionnelle

Agencement commercial

Gestion

Optique

Recrutement

Technique

Management

Santé

Organisation

Distribution

Commerce