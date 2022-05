Après avoir suivis une formation de Peintre en Carrosserie puis avoir travaillé pendant un ans et demi dans un garage Peugeot je me suis retourné vers l'industrie ou j'ai effectué 18 mois en tant que Peintre Industriel intérimaire au sein du groupe SEW Usocome.

J'ai recommencé à travailler au sein du groupe SEW Usocome en tant qu'intérimaire depuis Février 2015 et j'ai été embauché depuis Septembre 2016.