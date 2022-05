Nicolas KNISPEL

Spécialiste en préjudice corporel et responsabilité médicale, je traite tous les dossiers en lien avec la notion d'accident de personne: accidents de la circulation, accidents de la vie, agressions... j'ai surtout développé la majeure partie de ma clientèle dans le domaine de la responsabilité médicale et je mène donc couramment les procédures civiles, administratives, pénales, et disciplinaires en vue de l'indemnisation et de la réparation des victimes de préjudices.



