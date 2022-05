Nicolas KOENIG

Intéressé par l’informatique, j’ai rapidement cherché à découvrir comment créer des sites Web puis des logiciels. C’est ainsi que j’ai commencé à apprendre le HTML, le CSS puis un peu plus tard le C et le C++ en autodidacte.



Plus tard, c’est donc sans hésiter que je me suis dirigé vers une école d’ingénieur d’informatique : l’ESIAL, devenue en 2012 TELECOM Nancy. M’étant déjà un peu intéressé à la robotique, je me suis rapproché du club étudiant de l’école : Nancyborg (anciennement ESIAL Robotik), dont j’ai été président pendant un an.



À TELECOM Nancy, je me suis spécialisé dans les systèmes embarqués, domaine qui me plaît plus particulièrement.



Après avoir travaillé près de 3 ans chez efluid, éditeur de logiciel ayant pour principal client Enedis (anciennement ERDF), j’ai créé mon entreprise qui se développe autour de 3 activités : la formation informatique, le développement de logiciels spécifiques pour mes clients et le développement en interne d’un jeu-vidéo, activité qui me permet de rester constamment à la pointe en C++, mon langage de prédilection.



Mes compétences :

C++

C

Java

MySQL

Neo4J

VHDL

Git

LaTeX