Nicolas KOPCIO

Actuellement en poste en tant que responsable de secteur en GMS , je suis garant de l’application commerciale du groupe ainsi que du développement de la PDM et du CA sur mon secteur. Apres plusieurs années de coaching et management de gestionnaires de maintenance ainsi que de promoteurs, je suis sensible au développement de l’équipe. Je suis ouvert à des propositions de postes dans ce domaine.



Mes compétences :

Négociation commerciale

Coaching d'équipe

Bureautique