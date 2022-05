Nicolas KOPEC

Vous êtes à la recherche d'un conseiller clientèle bancaire qui a le sens de la communication, du relationnel et du service, avec un dynamisme relevant tout challenge en équipe et en autonomie ? Ne cherchez pas plus loin, je suis votre conseiller !



Etant soucieux de la satisfaction des clients, je répondrai au mieux à leurs besoins. Force de proposition avec un esprit d'équipe, je saurai relever chaque challenge. N'hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Gestion des conflits

Relations clients

Négociation commerciale

Prospection commerciale

Rédiger des rapports d'activité

Accueil des clients