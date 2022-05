Conseil et installation de salle de cinéma privée pour particuliers et professionnels.



HOCINEMA, leader français des salles de cinéma privées.



Créée à l’origine autour de l’expertise en acoustique, HOCINEMA s’est imposée en bientôt 15 ans comme le spécialiste français de la salle de cinéma privée. Elle a réalisée plus de 450 salles en France et à l’international.



Plus d'informations sur notre site internet ou par email nicolas.krecke@hocinema.com



Analyste compliance chez Novo Nordisk, entreprise multinationale côté en bourse, leader mondial dans la lutte contre le diabète (www.novonordisk.com).



Mes compétences :

Luxe

Apporteur d'affaires

Cinéma