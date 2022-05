Nicolas KROTOFF

Je suis actuellement en charge du développement commercial du Mas d'Estelle en AOP Saint Saturnin en Terrasses du Larzac en haut Languedoc..



Domaine de 12ha de vignes produisant autour de 50 000 cols sur trois vins rouge (Lou Felibrige, Cor Rouge et Affiamen), un blanc et un rosé (Lou Blanc et Lou Rosé).



Un domaine situé à 350 m d’altitude ! un bonheur de paysage et d'environnement : des nuits fraîches et une richesse minérale qui confèrent une belle complexité et élégance à nos vins.



Notre domaine vend ses vins exclusivement sur le marché traditionnel en France et à l'export et je suis intéressé par des leviers ou débouchés commerciaux me permettant d'accélérer les choses.



Dans l'attente de vos idées et de votre intérêt.

Salutations vigneronnes.



Mes compétences :

Internet

Vente

Export

Développement commercial

Marketing