Nicolas KUBKA

Je suis actuellement équipier à la Brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris où j’exerce depuis 1998. Installé en région Nord Pas de Calais et en phase de reconversion professionnelle, je suis a la recherche d'un métier qui conviendrait a mes attentes je suis issu d'une formation technique très manuel et le métier de pompier militaire m'a apporte d'autre connaissance comme le secourisme la sécurité incendie ,la remise en question permanente qu’exige la le métier de pompier ainsi que les différente intervention auxquels j'ai été confronté.je suis très attire par les métiers de l'assistance respiratoire notamment par le métier de technicien en assistance respiratoire.je suis ouvert a toute les ouvert a toute les autres opportunité qui me seront propose.



Je vous remercie de l’attention que vous voudrez bien me consacrer et reste à votre disposition pour vous exposer de vive voix mes motivations.