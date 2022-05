NK Design-Studio agence d'architecture d'intérieur à Montpellier.

Représentée par Nicolas Kuseni diplômé de l'Ecole Supérieure des Métiers Artistiques de Montpellier.

Sensibilité, Créativité et rapidité sont les maîtres mots de la réussite de cette agence.

Adepte d'un style moderne, épuré et dynamique ce studio d'architecture d'intérieur aime aussi jouer sur les volumes, le plein et ke vide, le moderne et l'ancien.

NK Desin-Studio apporte beaucoup d'interet sur le travail de la lumière et de l'éclairage.

Actuellement architecte d'intérieur et décorateur au statut d'auto-entrepreneur,

je cherche aujourd'hui à intégrer une agence d'architecture d'intérieur & décoration dans le sud de la France.

Mon statut d'auto-entrepreneur me permet d'accepter des missions ponctuelles.

Je peut également proposer mes services à temps partiel au sein de votre agence.



Mes compétences :

AutoCAD

Adobe Photoshop CS5

Artlantis

Sketch up