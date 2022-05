Nicolas LABELLE

J ai actuellement 19 ans. Je suis quelqu'un de très assidu dans ce que je fais, et je m'investis toujours à fond dans ce qui me plait. Je fais du sport à haut niveau, du wakeskate plus exactement, sport de glisse nautique affilié à la fédération française de ski nautique et de wakeboard (FFSNW). Je suis en équipe de France depuis 4 ans, 4 fois champion de France et depuis cette année, champion du monde. Ce sport me permet de voyager à l international et de m'exprimer en langue anglaise. Mes compétences sportives m'ont aussi appris la persévérance, la concentration, la gestion du stress, la vie en équipe, la rigueur des entrainements. Pour décrocher cette médaille d'or aux mondiaux 2016, j ai donc fais le choix de ne pas continuer la Fac de langue, ce qui au final a porté ces fruits, mon objectif pour cette année a été atteint.



Mes compétences :

Sports de glisse