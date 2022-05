Louise LABELLE

Gestion-Conseil Claude Soucy Inc. réunit une équipe de professionnels en gestion qui ont à leur actif une vaste expérience en gestion stratégique, en développement des organisations et en gestion des ressources humaines.



Nous offrons un accompagnement opérationnel à nos clients et un regard dynamique face aux changements qui se produisent dans l'environnement tout en développant des solutions créatives et efficaces qui permettent d'atteindre les résultats voulus.



Compétences

- Diagnostic organisationnel

- Structure organisationnelle

- Rôles, responsabilités, descriptions d'emploi

- Politiques de gestion

- Organisation du travail

- Recrutement et sélection de personnel cadre

- Évaluation de la performance

- Rémunération globale

- Indice de mobilité des employés (sondage)

- Coaching de gestion

- Programme d'intéressement

- Programme de formation



