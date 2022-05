Nicolas LACAVE

Agent d'étude SNCF en poste depuis 2007, spécialisé dans les domaines suivant :

- étude du génie civil associé aux câbles Télécoms, Signalisation et Energie en domaine ferroviaire exploité

- étude de pose de câble Télécoms cuivre (moyenne et longue distance) et fibre optique

- étude de pose de câble Signalisation

- élaboration, déploiement et modification de circuits analogiques sur câble pupinisé

- responsable de l'architecture de transmissions numérique sur la région Aquitaine Poitou Charente

- étude, déploiement et paramétrage de commutateurs de téléphonie ferroviaire



Mes compétences :

Solidworks

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Microsoft .NET Technology

Data Access Object

Autocad