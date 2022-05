Nicolas LACOMBE

J'ai travaillé pendant 3 années dans 3 structures sous couvert du Ministère de l'intérieur (Préfecture de police de Paris, DCRI, Sûreté Territoriale du 93).

J'ai pu, lors de cette expérience, y apprendre la rigueur et le savoir-faire nécessaire à un poste d'agent administratif.

Sérieux et motivé, Désireux d'apprendre et de prendre toutes nouvelles expériences seront les bienvenues.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Ciel Paye/Gestion/Comptabilité

Microsoft Works

Microsoft Outlook

Microsoft Office