Patrice MAGNAUD

Mon parcours professionnel durant ses 27 dernières années a été riche en expériences acquis aux 4 coins du monde et me permet d’être la personne de confiance et disponible pour répondre aux attentes d’un dirigeant de groupe.



Fort d'une expérience concernant la gestion logistique de sites, la sûreté, la protection des personnes et des biens, je suis fortement engagé dans la prévention de niveau régional, acteur en matière d’intelligence économique et meneur d'hommes.



J'ai une vision globale afin de participer à des groupes de travail sur la conception et l'organisation des activités d'un ou plusieurs site ainsi que de l’évaluation des risques, la réalisation d'audits, l’établissement d'un cahier des charges et la mise en place des moyens techniques et personnels.



Convaincu que mon profil correspond bien à vos attentes, je serai très heureux de vous présenter de manière plus détaillée l'étendu de mon savoir-faire.



Mes compétences :

Rigueur

Management

Fiable

Ecoute

Dynamique

Autonomie

Persévérance