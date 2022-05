Nicolas LACROIX

Passionné par le métier de gestion de parc au sens large, mon expertise fonctionnelle et technique m’a amené à travailler avec les plus grands comptes français et internationaux.

Mes expériences de projets réussis accompagnées de témoignages clients sont nombreuses. En témoigne les « success story » Clients/Editeurs/DMI et la liste des contacts qui me font confiances.



Je suis arrivé à ce métier d’Ingénieur Commercial grâce à l’expérience acquise au fil des ans en tant que consultant technique puis Expert produit et enfin Technico Commercial.



Mon sens relationnel, ma démarche professionnelle et ma rigueur m’ont permis d’obtenir la confiance de la base installée que je gère actuellement. Mes rendez vous de prospection se soldent dans 70 à 80% des cas en projets réussis.



Mes compétences :

Altiris

Asset management

Gestion de Parc

Glpi

Landesk

Management

Patch management

Service desk

Service Management

Symantec

Télédistribution