Nicolas LACROIX

Jeune diplômé, je suis activement à la recherche d'un contrat en tant que technicien de laboratoire.

Ayant quelques expériences professionnelles, je connais donc le monde du travail, étant une personne motivé, je m'investi énormément dans le travail que j'ai à fournir, je suis aussi quelqu'un de rigoureux et de perfectionniste, j'aime faire mon travail le plus parfaitement possible. Il est important dans le domaine du laboratoire de pouvoir donner les résultats les plus justes possible, tout en effectuant les analyses dans un délai le plus court.



Si mon profil vous intéresse, je suis à votre disposition pour convenir d'un entretient.



Mes compétences :

ELISA