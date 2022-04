Jonathan PEULET

Depuis plus de 25 ans, MCA , société internationale de conseil en Ingénierie et Hautes Technologies, accompagne les plus grands Groupes industriels et compte plus de 1000 salariés.

Acteur incontournable dans les secteurs de l’Energie, la Défense, l’Aéronautique & Spatial, l’Automobile et le Ferroviaire, Santé, nos consultants contribuent à la réussite de projets d’envergure auprès de nos clients.

Notre croissance extrêmement dynamique nous permet de développer nos activités en France et à l’international, ce qui offre à tous nos consultants des opportunités variées au sein de MCA.

MCA compte aujourd'hui 6 agences en France (Paris, Lille, Nantes, Lyon, Aix-en-Provence, Toulouse) et 6 filiales en Europe (Bruxelles, Munich, Göteborg, Turin, Madrid, Eindhoven).

POWERED BY ENGINEERS



Mes compétences :

Gestion de projet

Java

MATLAB

C++

Dossier technique/Marquage CE

Travail en équipe

Organisation

CAO

Communication

Microsoft Office

Ingénierie biomédicale

Qualité

Affaires réglementaires

Code Composer

LABVIEW

ALTIUM Designer

HTML & CSS

Réalisation d'audit

Investigation clinique