Quentin BOUVIER

Ingénieur Biomédical diplômé de l'ISIFC, j'occupe actuellement un poste d'ingénieur qualité/validation depuis le mois d'août 2015 dans une entreprise prestataire de stérilisation EtO et de tests biologiques divers. Avant cela j'ai acquis une expérience de l'industrie du dispositif médical au travers de deux CDD de 4 mois en Qualité/Affaires Réglementaires et de 2 stages, de 4 et 3 mois, l'un également en AR, et l'autre sur une mission de conception/développement R&D d'instrumentation à usage unique.





Compétences diverses :

- Réglementation US, marquage CE ;

- Référentiels/normes pour les DM : directives 93/42/CE, 90/385/CE, 98/79/CE, FDA 21 CFR Part 820, 21 CFR Part 807, ISO 11607 (emballage des DM), ISO 11135 (stérilisation EtO)… ;

- Référentiels qualité : ISO 13485, ISO 9001… ;

- Analyse de risque, AMDEC ;

- Rédaction de dossier technique pour le marquage CE ;

- QI/QO/QP ;

- Validation de procédés ;

- CAO, mise en plan ;

- Expérience dans le domaine des DM orthopédiques : Arthroplastie Totale du Genou (classe II et DM « sur mesure »), de l’électrophorèse capillaire et sur gel d’agarose (DMDIV), de la stérilisation EtO.





Mes compétences :

Autonomie

Travail en équipe

Rigoureux

Force de proposition

Conception mécanique

Affaires réglementaires