Jessica JANER MARTI

Je suis actuellement en poste chez Antycip Simulation, revendeur et intégrateur de logiciels de simulation (militaire tactique et visualisation du théâtre d'exercice) et de réalité virtuelle.



Ce poste m'a permis d'appréhender le domaine de la simulation avec une vision globale et d'en rencontrer des acteurs majeurs, notamment grâce à la participation à des salons comme Eurosatory, SIMDEF, Euronaval, et par la participation au groupe ADIS ("Armées, Académie, DGA, Industrie pour la Simulation").

Par ailleurs la double casquette Simulation et Réalité Virtuelle/Systèmes de projection m'a permis de travailler avec des systèmes de visualisation complexes, impliquant de la déformation d'images multi-projecteurs, pour lesquels j'ai pu utiliser principalement l'outil logiciel leader du marché, Scalable Display.



Issue de l'ENSIIE, école d'ingénieurs généraliste en informatique, j'ai également suivi en dernière année un Master de recherche en Réalité Virtuelle à l'université d'Evry.



Mes compétences :

Informatique

Internet

Opengl

Réalité augmentée

Réalité virtuelle