Nicolas LAGARDE

Responsable de la société Burolya-concept, spécialisée dans l'assistance et la maintenance informatique mais également dans la création de sites Internet et d’applicatifs web.



Notre équipe met toute son expertise dans le domaine informatique et web au service de ses clients, pour faciliter la mise en œuvre et le maintien de vos outils informatiques ainsi que la pérennité de leurs projets de création de sites Internet et d’applicatifs web.



- > Dépannage ordinateur : PC, MAC, internet, mobile

- > Contrat de maintenance en informatique

- > Récupération et sauvegarde de données

- > Conseil en renouvellement de matériel

- > Vente de divers matériels informatiques

- > Installation et dépannage de réseaux internet

- > Formation sur ordinateurs, tablettes et Smartphone & aide à l'utilisation

- > Réalisation ou refonte de sites internet



Nous vous informons que nos techniciens interviennent (en urgence) pour vos problèmes informatique sur site mais également par téléphone ou par prise en main à distance pour une intervention encore plus rapide, que vous soyez un particulier ou une entreprise.



Du lundi au samedi:

de 9h00 à 19h00



Tél : 04.67.54.04.28

contact@burolya-concept.fr

http://www.burolya-concept.fr



