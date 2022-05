Nicolas LAGOGUEY

J’ai commencé ma carrière au sein de la société Unilog (CGI) en me spécialisant sur JDEdwards Entreprise One (ex JDEdwards One World). Au cours de celle-ci, j’ai eu l’occasion de participer à plusieurs projets d’intégration, mais aussi de migration, avec notamment une mission en Anglais pendant 4 mois. Je suis progressivement passé du statut de développeur, où j’ai été reconnu comme référence technique, à celui d’analyste et enfin de Chargé de Projet.



Par la suite, j'ai voulu développer d'autres compétences, et je me suis orienté vers le Développement PeopleSoft, au sein de l’INSEAD, The Business School for The World, puis vers la gestion de projets au sein du département IT puis vers Innovation & Relationship Management, ce qui m'a permis d'acquérir une sensibilité à la veille technologique et de développer des techniques d’accompagnement des clients dans la définition de leurs besoins du cahier des charges jusqu’à leur évaluation fonctionnelle et technique et de faisabilité.



Depuis mai 2011, je suis Consultant Technico-Fonctionnel JDE, enrichi de mes diverses expériences de gestion de projets et d’expertise technique. J'ai développé plusieurs projets, de la Tierce Maintenance Applicative à l'Intégration, en passant par l'assistance à l'intégration.



J’ai ainsi pu couvrir divers domaines de compétences sur plusieurs technologies : JDE, PeopleSoft, PHP ou encore MySQL et MS Access ; mais aussi sur les domaines fonctionnels JDE Achats et Finance.



Au long de ma carrière, j’ai aussi pu développer mon esprit d’équipe et d’analyse, et mon orientation client, ce qui m’a permis d’être le contact privilégié au sein des différents clients que j’ai pu rencontrer en SSII mais aussi avec les différents chefs de département avec qui j’ai eu le plaisir de collaborer.





Spécialisations :

JD.Edwards : JDE Technique, JDE Fonctionnel Finance

Autres outils : PL/SQL, PHP, MySQL, HTML, VBA

Divers: Gestion de projets, Communication



Mes compétences :

JDE

PeopleSoft

PL/SQL

ITIL V3 Foundations

Project management

JDE Finance

JDE Achats

JD Edwards

Visual Basic for Applications