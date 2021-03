Olivier CICOLIN

Je suis devenu consultant JDE Finance après un parcours qui m'a permis de concilier ma formation de base en Finance-Comptabilité et une approche plus technique des systèmes d'information.



J'ai ajouté à mon expérience une nouvelle expertise concernant le processus de dématérialisation des factures fournisseurs à l'aide des différents outils tel que Oracle Web Center Suite, Tradeshift ou ESKER.



Oracle: Certifié JD Edwards EnterpriseOne 9 Financial Management Implementation Specialist le 20/04/2012.



Depuis Février 2021, je suis devenu Chef de Projet JD Edwards chez B&B Hotels.



Mes compétences :

SQL

Oracle

Gestion de projet

Conseil

Management