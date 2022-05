Nicolas LAMBLIN

Homme de terrain par nature , j ai passé 26 ans de ma carrière dans l industrie automobile (FIRESTONE, VALEO)passionné par les divers challenges qui m ont été proposés tant en interne qu en relation directe avec les clients constructeurs automobiles ou les fournisseurs.J y ai occupé entre autre le poste de Directeur qualité division durant 8 années et le poste de Directeur d usine durant 4 ans.



Par volonté de changement ,je me suis ensuite orienté vers une autre métier et un autre type d industrie, a savoir la fonction de Directeur industriel groupe au sein d un groupe de blanchisseries industrielles ( RLD).



Mes compétences :

Automotive APQP PPAP FMEA TS16949 Kaizen Lean Manu

Lean Manufacturing

Audit

Quality Control