Nicolas LAMIRAULT

* Langages

-- Maitrise : Java, Python, Common Lisp, Perl, Shell Unix

-- Connaissance : Erlang, Ruby, Scheme, PHP

-- Notions: C, C++, Pascal, Flex, Objective-C



* Système d’exploitations

-- Linux : utilisation quotidienne

-- OS X : utilisation quotidienne

-- Unix : administration

-- Windows : connaissance de base

-- Android, iOS, WebOS : développement d’applications mobiles



* Méthodologie

- Organisationnel : Scrum, Kanban

- Développement : TDD, Design Pattern, eXtreme Programming



* Internet et réseaux

- Serveurs : Tomcat, Apache, Jetty, Netty

- Message-oriented middleware : ZeroMQ, RabbitMQ

- Supervision/graphage : Collectd, Graphite

- Base de données : MySQL, PostgreSQL, BerkeleyDB, noSQL (CouchDB, MongoDB, Redis)

- Plates-formes: Google App Engine, DotCloud

- Développement : IDE (Eclipse, Intellij idea, Emacs), intégration continue (Jenkins, JUnit, Selenium),

- Build: Ant, Gradle, Maven

- Frameworks : Jersey, Django, Flask, Quartz, Celery,

- Systèmes de gestions de versions : Git, Subversion, CVS



* Cloud

- Outils : Vagrant, Ansible, Puppet, Fabric

- Orchestrateur : Cloudstack, Openstack

- Virtualisation: VMware Server/ESX, Docker, KVM



