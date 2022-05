Nicolas LANDRIVON

Issu d’une formation en commerce international, j’ai exercé différentes missions, dans le domaine du marketing opérationnel, de la communication et des ressources humaines.



Après un "break" professionnel à l'étranger dans l'animation et l'encadrement sportif (la plongée sous-marine), j'ai décidé d'actualiser mes connaissances et d'évoluer vers la gestion de projet à travers un Mastère Spécialisé de Management par Projets.

Cet enseignement, qui s'est terminé en octobre 2007 m'a permis de retourner dans le marketing au sein d'une société éditrice de logiciels pour gravure et de CAO; puis après ce contrat temporaire, vers un poste plus large de responsable marketing et ventes au sein d'une société éditrice de logiciel dans le traitement et la modélisation de données issues de scanners 3D.



Mes compétences :

VENTE B to B

Secteur informatique

International

Marketing

Modélisation 3D

Plongée sous marine

Gestion de projet